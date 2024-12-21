За что штрафуют волонтеров

Штрафы касаются волонтеров, которые передали автомобили, ввезенные из-за границы в 2022-2023 годах, не тем военным частям, которые указаны в таможенных декларациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Фокус".

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Народный депутат Нина Южанина объяснила, что аргументами для штрафов является нарушение таможенных правил, хотя автомобили действительно были переданы военным.

Поэтому, в Таможенный кодекс добавили поправку, которая должна отменить ответственность за передачу автомобилей, которые были ввезены как гуманитарная помощь.

Важно! Это будет при условии, что эти транспортные средства были переданы любой военной части, что подтверждается необходимыми документами.

Волонтеров штрафуют из-за нарушения правил ввоза автомобилей, ведь льготы предоставляются только для ввоза транспортных средств, предназначенных для конкретных воинских частей.

Как не получить штраф

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что процесс передачи автомобилей для военных должен быть систематизирован.

Важно! При передаче автомобилей следует обращаться к начальнику Управления логистики ВСУ, чтобы тот уточнил, в каких именно автомобилях нуждаются.

Волонтер должен сначала получить письмо от командира бригады, в котором подтверждается, что он не имеет возражений против передачи авто.

А вы берете потом, завозите этот автомобиль и отдаете его кому-то другому. Как вы считаете, это нарушение законодательства? Это порядочно? Комбриг надеется на этот автомобиль, не просит начальника Управления логистики ВСУ другой, потому что знает, что ему привезут,

– объясняет Олег Назаренко.

Также надо получить второе письмо от Гостаможслужбы с просьбой способствовать ввозу автомобиля для конкретной воинской части.