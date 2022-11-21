Поставки российского дизельного топлива в регион Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) выросли до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября. Это на 126% больше, чем в октябре.
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Что будет после ведения запрета
Европейский Союз запретит импорт российских нефтепродуктов выше установленной цены до 5 февраля. Это произойдет после запрета на российскую сырую нефть, которая вступит в силу 5 декабря.
Хотя зависимость Европы от российского топлива упала с более чем 50% до вторжения России в Украину, агрессорка все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континент.
По данным Refinitiv, при наличии нескольких непосредственных экономически эффективных альтернатив дизельное топливо из России составило 44% общего импорта дорожного топлива в Европе в ноябре по сравнению с 39% в октябре.
ЕС должен будет обеспечить около 500-600 кб/день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замены придут из США, а также восточнее Суэца, прежде всего с Ближнего Востока и Индии,
- говорит аналитик FGE Юджин Линделл
Частично этот приток происходит из-за того, что ICE Futures Europe запрещает дизель с низким содержанием серы российского происхождения перед санкциями ЕС.
С 30 ноября трейдеры должны доказать ICE, что ни один российский продукт не попадал в резервуары в более широком регионе ARA, включая Флашинг и Гент, которые будут использоваться для доставки в январе по фьючерсному контракту ICE.
Российский дизель все еще может поступить в резервуары для хранения ARA в декабре, но в дальнейшем он должен быть перемещен в другие резервуары, из которых логистические операции невозможны, сообщает ICE. Некоторые участники рынка ожидают незначительного влияния от введения запрета на ICE, учитывая низкий уровень объемов хранения в ARA, как российского, так и нероссийского дизеля.
Как эмбарго нефти и нефтепродуктов повлияет на цены
- Установление ценового потолка на нефть и нефтепродукты, скорее всего, также приведет к дефициту черного золота на мировом рынке.
- Многие участники рынка прогнозируют, что при условии введения предельных цен на нефть, инвесторы в конце концов увидят обратный эффект. Из-за дефицита этого сырья цены могут разогнаться и до 150, и даже до 200 долларов за баррель марки Brent.
- Беспокойство у трейдеров вызывает эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу именно с 5 февраля, ведь зависимость дизтоплива от этого достаточно велика. Однако сейчас нарабатывается план по замене российского топлива поставками из Азии и Ближнего Востока.