Поставки российского дизельного топлива в регион Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) выросли до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября. Это на 126% больше, чем в октябре.

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Что будет после ведения запрета

Европейский Союз запретит импорт российских нефтепродуктов выше установленной цены до 5 февраля. Это произойдет после запрета на российскую сырую нефть, которая вступит в силу 5 декабря.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала с более чем 50% до вторжения России в Украину, агрессорка все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континент.

По данным Refinitiv, при наличии нескольких непосредственных экономически эффективных альтернатив дизельное топливо из России составило 44% общего импорта дорожного топлива в Европе в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

ЕС должен будет обеспечить около 500-600 кб/день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замены придут из США, а также восточнее Суэца, прежде всего с Ближнего Востока и Индии,

- говорит аналитик FGE Юджин Линделл

Частично этот приток происходит из-за того, что ICE Futures Europe запрещает дизель с низким содержанием серы российского происхождения перед санкциями ЕС.

ICE Futures Europe – это признанная инвестиционная биржа, базирующаяся в Лондоне. В январе 2022 года через сайт фьючерсной биржи дизеля было поставлено 70 000 тонн дизеля.

С 30 ноября трейдеры должны доказать ICE, что ни один российский продукт не попадал в резервуары в более широком регионе ARA, включая Флашинг и Гент, которые будут использоваться для доставки в январе по фьючерсному контракту ICE.

Российский дизель все еще может поступить в резервуары для хранения ARA в декабре, но в дальнейшем он должен быть перемещен в другие резервуары, из которых логистические операции невозможны, сообщает ICE. Некоторые участники рынка ожидают незначительного влияния от введения запрета на ICE, учитывая низкий уровень объемов хранения в ARA, как российского, так и нероссийского дизеля.

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