Таким прогнозом по 24 каналу поделился Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

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На сколько дизтопливо может подорожать

В ноябре дизтопливо может подняться в цене на 1 – 2 гривны за литр. В октябре дизтопливо подорожало в среднем с 53,14 гривны за литр до 53,81 гривны. Причиной скачков является повышение цен на европейском рынке, с которым украинские трейдеры находятся в прямой зависимости.

Видим, что ситуация с дизельным топливом наиболее сложная, но в ноябре цена может максимально повыситься всего на 1 – 2 гривны за литр.

– сообщил Сергей Куюн

На европейском рынке цены на дизельное горючее подорожали на 20% на пиках в октябре. Это повысило цены для трейдеров.

В пересчете на гривны подорожание составило около 6 гривен на литр. Как результат, оптовые цены в Украине увеличились на 3-4 гривны и на 2-3 гривны выросли цены в розничных сетях. От подорожания больше всего пострадали розничные компании, которые предлагали наивысший уровень цены и имели наименьший запас для поднятия цены.

– объяснил эксперт

Он также добавил, что цены на европейском рынке стабилизируются, поэтому украинские компании смогут избежать повышения в ноябре. Напомним, ранее мы сообщали, как цены на горючее могут измениться после эмбарго российской нефти.