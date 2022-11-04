Таким прогнозом з 24 каналом поділився Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95".

Цікаво Пальне на українських АЗС подорожчало: чи повернеться дефіцит та що буде з цінами

На скільки дизпаливо може подорожчати

У листопаді дизпаливо може піднятися в ціні на 1-2 гривні за літр. У жовтні дизпальне подорожчало в середньому з 53,14 гривні за літр до 53,81 гривні. Причиною стрибків є підвищення цін на європейському ринку, з яким українські трейдери знаходяться у прямій залежності.

Бачимо, що ситуація з дизельним паливом найбільш складна, але у листопаді ціна може максимально підвищитися лише на 1 – 2 гривні за літр,

– повідомив Сергій Куюн

На європейському ринку ціни на дизельне пальне здорожчали на 20% на піках у жовтні. Це підвищило ціни для трейдерів.

У перерахунку на гривні подорожчання становило близько 6 гривень на літр. Як результат, оптові ціни в Україні збільшилися на 3 – 4 гривні і на 2 – 3 гривні зросли ціни в роздрібних мережах. Від подорожчання найбільше постраждали роздрібні компанії, які до цього пропонували найвищий рівень ціни та мали найменший запас для підняття ціни.

– пояснив експерт

Він також додав, що ціни на європейському ринку стабілізуються, то українські компанії зможуть уникнути підвищення у листопаді. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як ціни на пальне можуть змінитися після ембарго російської нафти.