Чтобы узнать, может ли в Украине быть нехваткой топлива, журналисты 24 канала пообщались с экспертом Национального института стратегических исследований Геннадием Рябцевым.
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На всех топлива может не хватить
По словам эксперта, большинство украинских трейдеров имеют спотовые, а не долгосрочные контакты на топливо. Это означает, что они закупают продукт тогда, когда он находится на рынке в достаточном количестве. В связи с эмбарго российской нефти в ЕС такого излишка может не быть.
Поскольку поставки российской нефти в Европу прекратились, те европейские предприятия, которые работали с российской нефтью, могут испытывать недостаток продукта. Это означает, что они могут быть способны обеспечивать только исполнение долгосрочных и краткосрочных контрактов, а излишек, покупаемых украинскими компаниями, может не остаться.
Если же уменьшение объемов нефти будет большим, в Украине может возникнуть нехватка топлива. Тогда цены и на бензин, и на дизель поднимутся.
Могут трейдеры заключить долгосрочные контракты сейчас
Уже сейчас украинские компании могут изменить тактику и заключить долгосрочные контракты. Однако, скорей всего, у них не хватит мотивации.
Это можно сделать, однако для этого необходимы какие-то стимулы. А стимулов у них нет, поскольку государство сняло этот вопрос с повестки дня, хотя это опасно,
– объясняет Геннадий Рябцев.
Эксперт добавляет, что этой зимой прибавятся потребности в обеспечении генераторов, ведь большинство из них работает на бензине или дизеле. Учитывая, что генераторы используют все предприятия, большинство заведений и другие потребители, потребление в этом году точно увеличится.
Эмбарго российской нефти
- Напомним, 5 декабря вступило в силу европейское эмбарго российской сырой нефти, транспортируемой морским путем. Импорт нефти по трубопроводу пока разрешен, однако так поставляется только 10% продукта.
- Наряду с эмбарго лидеры G7 ввели потолок цен на российскую нефть для третьих стран, позволив своим компаниям предоставлять морские услуги только на транспортировку нефти, цена которой не превышает 60 долларов за баррель. В этой связи в Черном море возникла очередь из танкеров.
- Эти шаги были предприняты для того, чтобы ограничить возможность России финансировать войну в Украине.