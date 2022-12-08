Проте проблеми нестачі палива на ринку може виникнути не через генератори, а через відсутність можливості укладання короткострокових контрактів на європейському ринку. Так може статись через нестачу продукту внаслідок нафтового ембарго.

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Чи буде дефіцит пального

Оскільки більшість українських трейдерів мають спотові, а не довгострокові чи середньострокові контракти на паливо, вони закупають надлишки продукту, які залишаються після виконання основних контрактів. Однак, за словами економічного експерта Геннадія Рябцева, після ембарго 90% російської сирої нафти такого надлишку може не залишитись.

Якщо ж зменшення обсягів нафти буде великим, в Україні може виникнути нестача палива. Тоді ціни і на бензин, і на дизель піднімуться,

– зазначає експерт.

Чи можуть українські трейдери змінити тактику

Наразі українські компанії все ще можуть укласти довгострокові контракти, проте, за словами Геннадія Рябцева, у них немає стимулів для цього.

Стимулів немає, оскільки держава зняла це питання з порядку денного, хоча це небезпечно у теперішній ситуації,

– пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн пояснив, чому на ринку пального виникла напруга

Наскільки змінилися ціни на паливо

Подорожчання почалося у другій половині листопада і припало на день масованих ракетних атак росіян 15 листопада. Відтоді середньозважена ціна бензину A-95+ збільшилася з 49,97 до 52,19 гривні. Бензин A-95 коштує 51,44 гривні, тоді як раніше ціна складала 49,43 гривні. Середня ціна А-92 становить 51,25 гривні, тоді як місяць тому вона була на рівні 47,83 гривні.

Дизельне паливо зросло у ціні на 56 копійок. Наразі його ціна становить 54,91 гривні. Середньозважена ціна автогазу в середині листопада становила 28,72 гривні, тоді як зараз 29,17 гривні.

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Як працює нафтове ембарго