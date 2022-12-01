Втім, деяка напруга на ринку пального існує. Які є причини для коливання цін, пояснив директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Цікаво "Хтось хоче більше заробити": чому насправді зросли ціни на пальне

1. Погодні умови

Деякі уже законтрактовані вантажі затрималися через погані погодні умови. На 7-10 днів була зупинена навігація у Румунії та Болгарії та у молдавському Джерджулешті через шторм та погану видимість. "Зараз рух вже пішов", – повідомив Сергій Куюн.

2. Перебої роботи митниці

Через проблеми з подачею електроенергії робота митниці відбувається із перебоями. Наразі на кордоні стоять тисячі машин з різноманітними вантажами, у тому числі й з пальним.

​3. Збільшення споживання

Хоч і не так сильно, як у пікові періоди, але споживання в країні дещо зросло через генератори. При цьому всі мережі АЗС налаштували закупівлі з прогнозом на сезонне зниження або принаймні стабільність. На генераторах працюють промислові підприємства, мобільні вежі та інші споживачі, які використовують декілька десятків, а іноді й сотні літрів на добу.

4. Збільшення попиту

Друга за величиною мережа АЗС "Укрнафта" (540 АЗС) після націоналізації опинилась без постачання пального, яке здійснювала група "Приват". Після цього нацкомпанія почала шукати пальне й спричинила додатковий тиск на ринок.



Окрім того, за словами Сергія Куюна, зростає і закупівельна гуртова ціна. Він повідомив, що трейдери нарощують постачання, а підвищення ціни у залежності від масштабу АЗС можна очікувати від 1 гривні.

У ринку занадто багато стимулів для нарощування постачань й це вже відбувається. Це ж справжня вдача – отримати додаткові обсяги реалізації у зазвичай "мертвий" сезон,

– додав експерт

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що збільшення ціни на деяких АЗС може відбуватися штучно, спираючись на ажіотаж під час блекаутів.