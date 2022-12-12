При цьому, показник урожайності цьогоріч склав 45,1 центнера на один гектар площі. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, навівши детальні показники за різними зерновими культурами.

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Якого врожаю українські аграрії зібрали найбільше

У Мінагрополітики констатували, що збирання зернових та зернобобових культур в Україні наближається до завершення. Зокрема, уже обмолочено 100% площ таких культур:

зібрано 19,4 мільйона тонн пшениці , обмолоченої з 4,7 мільйона гектарів, при врожайності 41,2 центнера на гектар;

, обмолоченої з 4,7 мільйона гектарів, при врожайності 41,2 центнера на гектар; 5,6 мільйона тонн ячменю , обмолоченого з 1,6 мільйона гектарів, при врожайності 35,1 центнера на гектар;

, обмолоченого з 1,6 мільйона гектарів, при врожайності 35,1 центнера на гектар; 261 тисяча тонн гороху , зібраного зі 111,5 тисячі гектарів площі, при врожайності 23,4 центнера на гектар;

, зібраного зі 111,5 тисячі гектарів площі, при врожайності 23,4 центнера на гектар; 3,2 мільйона тонн насіння ріпаку з 1,1 мільйона гектарів площ, при врожайності 28,9 центнера на гектар.

Крім того, обмолочено 2,8 гектара або 66% площ кукурудзи на зерно – при врожайності 61,9 центнера на гектар, намолочено уже 17,2 мільйона тонн. Також зібрано 115 тисяч тонн гречки (98% площ), при врожайності 13,7 центнера на гектар, намолочено 157 тисяч тонн. Решта показників такі:

99,5 тисячі тонн проса з 43,2 тисячі гектарів (97% площ), при врожайності 23 центнери на гектар;

з 43,2 тисячі гектарів (97% площ), при врожайності 23 центнери на гектар; 10 мільйонів тонн соняшника з 4,6 мільйона гектарів (98%), при врожайності 21,8 центнера на гектар;

з 4,6 мільйона гектарів (98%), при врожайності 21,8 центнера на гектар; 3,7 мільйона тонн сої з 1,5 мільйона гектарів (98%), при врожайності 24,2 центнера на гектар;

з 1,5 мільйона гектарів (98%), при врожайності 24,2 центнера на гектар; викопано 8,9 мільйона тонн цукрових буряків зі 176,7 тисячі гектарів (98%), при врожайності солодких коренів у 502 центнери на гектар.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2022 року Україна експортувала загалом 50,9 мільйона тонн продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярда доларів.