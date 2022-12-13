Что заложили в бюджете-2023

В 2023 году прожиточный минимум останется на уровне декабря 2022 года – 2093 гривны. Следовательно, минимальная и максимальная пенсия, которая привязана к нему, будут выглядеть следующим образом:

2 093 гривны – минимальная пенсия (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);

(1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность); 20 920 гривен – максимальная (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).

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Обратите внимание! Перерасчет пенсий произошел в декабре и для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии на уровне 2 500 гривен, или пропорционально страховому стажу.

Индексация пенсий

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу замечал, что правительство планирует проиндексировать пенсию в 2023 году в соответствии с годовой инфляцией. Вместе с тем подчеркивал, что многое в этом аспекте будет зависеть от международных партнеров Украины.

Справка: в НБУ прогнозируют, что, начиная с II квартала 2023 года, уровень инфляции и цены начнут снижаться, хотя и медленно. Поэтому в 2023 – 2024 годах она будет существенно превышать краткосрочную цель НБУ в 5% годовых. В ноябре потребительская инфляция составила 26,65%.

Дело в том, что практически половина поступлений в бюджет в следующем году – это международная денежная помощь (гранты, транши и т.п.). Поэтому многое будет зависеть от того, насколько своевременными они будут и выполнят ли доноры свои обязательства.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Мы говорили о международных партнерах, это зависит от них. Мы надеемся, что все будет нормально, но только Господу Богу известно. Это не 100% источник наполнения бюджета. Не на 100% гарантировано

Сколько заложили на индексацию в бюджете-2023

Несмотря на то, что в бюджет правительство не заложило повышение прожиточного минимума, в Минфине рассказали, что 447 миллиардов гривен заложили на индексацию пенсионных выплат. Стоит отметить, что это даже больше, чем было в бюджете этого года (400 миллиардов гривен).

Роман Ермоличев Заместитель министра финансов Украины Даже в условиях войны финансирование увеличили более чем на 40 миллиардов гривен. Между тем, мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры – одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение – это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда.

Также Ермоличев в интервью Укринформ сообщил, что финансирование остальных направлений – поддержки внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и т.д. – сохранили на нынешнем уровне.

Страховой стаж увеличится

В следующем году существенно изменится продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Напомним, что страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. Заметим и то, что в связи с полномасштабной войной в Украине с 1 марта 2022 года правительство разрешило ФЛПам не платить ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж не будет начисляться.

Сколько нужно накопить стаж в 2023 году

Те, кто не будет в 60 лет иметь достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет .

. Украинцы, страховой стаж которых будет составлять от 15 до 20 лет , смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет

, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет Если кто-то будет иметь менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

Стаж можно докупить

В связи с изменениями, принятыми Радой, отныне можно "докупить" стаж не только себе, но и третьим лицам. Обойдется это не дешево, но все будет зависеть от количества месяцев или лет, которых не хватает, чтобы выйти на пенсию.

Стоимость года страхового стажа привязана к минимальному размеру ЕСВ, а тот к минимальной зарплате. Минималка с октября – 6 700 гривен, соответственно ЕСВ – 1 474 гривен (22% от 6 700 гривен).

Формула расчета стоимости страхового стажа

Страховой взнос ЕСВ умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2 860 гривен с 1 января и 2 948 гривен с 1 октября.

Если все добавить, то за год сумма составит 34 320 или 35 376 гривен соответственно.

Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это вам обойдется в 100 тысяч гривен.

Как происходят уплаты

Оплатить покупку страхового стажа можно двумя способами: одноразовым платежом, или же постепенно платить ЕСВ ежемесячно.

Постепенная оплата . Сумма месячного платежа составит 1 430 гривен, если постепенно платить ЕСВ при договоре сроком не менее, чем на год.

. Сумма месячного платежа составит 1 430 гривен, если постепенно платить ЕСВ при договоре сроком не менее, чем на год. Единоразовая выплата ЕСВ, которого не хватает для страхового стажа. Следует заметить, что выплата производится 10 дней с момента подписания договора, сумма стажа будет умножаться на коэффициент 2.

Как увеличить выплаты, выйдя позже на пенсию

В Украине пенсионер может не только "докупить" страховой стаж, но и увеличить выплаты, отсрочив выход на пенсию. Для этого нужно:

иметь достаточно стажа для выхода на пенсию;

отказаться от выхода на пенсию и продолжить официально работать.

Справка: к пенсиям по возрасту лицам, которые после назначения пенсий работали и отказались от получения пенсий, или после получения права на пенсию работали и изъявили желание получать пенсию с более позднего срока, устанавливались надбавки согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении" в размере 10% основного размера пенсии (выплачиваемого до даты вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – 01.01.2004) за каждый полный год работы после назначения пенсии, но не более 40%.

В зависимости от количества лет работы после назначения пенсии или получения права на пенсию, за которые была установлена надбавка, ее размер с 30 апреля 2022 составляет: за 1 год работы – 6%,

за 2 года – 12%,

за 3 года – 18%,

за 4 года – 24%.