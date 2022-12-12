Минимальная зарплата в 2023 году

В 2023 году не запланировано повышение минимальной зарплаты, несмотря на прогнозирование роста инфляции на 20 – 30%.

Читайте также Расходы на оборону – не сократят: откуда будут брать средства, если экономика страдает

По проекту бюджета-2023 минимальная зарплата на следующий год повышаться не будет. Следовательно, она составит 6700 гривен.

В то же время средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну. В пояснительной записке к проекту госбюджета сообщают, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.

В интервью 24 каналу Данило Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, добавляет, что минимальная зарплата в октябре 2022 года все же выросла – на 200 гривен.

Это намного, но это несмотря на войну. Сейчас минимальная зарплата – 6700 гривен или 183 доллара. Я напомню, что на рубеже 2018 – 2019 годов минимальная зарплата была 135 долларов. Но был мир, была развивающаяся страна, которая давала прирост ВВП,

– говорит Гетманцев.

И, несмотря на то, что 183 долларов зарплаты – это по официальному курсу, по мнению собеседника, разница между официальным и наличным лишь 10%, что указывает на несущественную разницу.

К слову, по наличному курсу минимальная зарплата сейчас составляет около 167,5 доллара, а средняя – в пределах 364 долларов. Если сравнить, то минимальная зарплата в феврале 2022 года составила 162 доллара.

Важно, Даниил Гетманцев добавил, что хотя минимальная зарплата не будет увеличиваться в следующем году, все будет зависеть от развития событий.

Прогноз от НБУ

Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в текущем году. По словам Гетманцева, это позволит компенсировать потери от инфляции и прирост реальных заработных плат.

В 2023 году реальные зарплаты будут расти из-за повышения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций. Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) – на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных – на 4,6%,

– говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Интересно, что уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%, заявили в Минэкономики.

Как упала зарплата украинцев за время войны

Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в текущем году составила:

в январе – 14 055 гривен,

в феврале – 14 133 гривны,

в марте – 13 016 гривен,

в апреле – 12 081 гривну,

в мае – 12 528 гривен,

в июне – 13 957 гривен,

в июле – 13 499 гривен,

в августе – 12 745 гривен,

в сентябре – 13387 гривен.

Соответственно, по сравнению с февралем, в сентябре зарплата упала почти на 750 гривен, а самый минимальный уровень заработной платы был в апреле.

Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Sense Bank, в комментарии "Экономической правде" добавил, что в реальном выражении зарплаты за январь-октябрь 2022 сократились на 11%.

Упали или нет: какие доходы украинцев

По данным исследования, проведенного Gradus Research, на сентябрь большинство украинцев продолжает декларировать уменьшение дохода с начала полномасштабного вторжения (77%), и лишь 3% указывают, что их доход увеличился.

К теме Возрастут ли ставки налогов в 2023 году: ответ председателя налогового комитета

Однако особые изменения в стабильности дохода среди трудоустроенного населения не зафиксированы – 74% продолжают получать зарплату. В то же время почти половина (47%) трудоустроенных не уверена, будут ли они получать ее и дальше.