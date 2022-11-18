Могут ли при обстоятельствах уменьшения доходов государства сократиться расходы на армию, узнавали журналисты 24 канала.

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Финансирование армии

Международные партнеры помогают Украине собственным оружием, необходимым оборудованием и снаряжением. А другие расходы на армию, такие как зарплаты и боевые выплаты, Украина обеспечивает из собственного бюджета. Причина этого в том, что макрофинансовая помощь, оказанная партнерами, не может тратиться на "финансирование войны".

Партнеры не могут финансировать войну, поэтому те деньги, которые мы получаем от партнеров, идут на социалку и на другие программы, предусмотренные в бюджете, на обслуживание долга. Но они не уходят на войну. Войну мы финансируем исключительно путем собственных доходов,

– рассказал Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев

Поддержка обороноспособности является приоритетом бюджета на следующий год. Общие расходы на оборону превысят 1,1 триллиона гривен. В этот сектор пойдут почти все собранные государством налоги и неналоговые доходы.

Что если у Украины не будет предусмотренных доходов

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что враг использует атаки на энергетическую инфраструктуру не только чтобы терроризировать население, но и чтобы уменьшить наши военные расходы. Поэтому в связи с массовыми ракетными ударами по объектам энергетики Минэкономики пересмотрят макропрогноз.

Железняк объясняет, что в случае падения доходов бюджета на 10% нам едва будет хватать собственных денег на армию. Он объясняет, что правительство может прибегнуть к разным креативным подходам, как, например, "напечатать" еще денег, но это довольно рискованно.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, сокращения расходов на армию не будет.

Борис Кушнирук Член Центрального провода Народного Руха Украины В любом случае и макрофинансовая помощь, оказываемая странами-партнерами и международными институтами, "растворяется" в бюджете. То есть, эта помощь будет направлена на первоочередные потребности государства

К тому же, миллиарды гривен на помощь армии собирают сами украинцы, участвуя в собрании активистов, перечисляя средства в Действии, покупая военные облигации и другими способами. Напомним, на 16 ноября Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 5 миллиардов гривен. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.