Деньги на армию под угрозой

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что враг использует атаки на энергетическую инфраструктуру не только чтобы терроризировать население, но и чтобы уменьшить наши военные расходы. Поэтому в связи с массовыми ракетными ударами по объектам энергетики Минэкономики пересмотрят макропрогноз.

Достойно внимания "Вы представляете, сколько воровали?": интервью с Гетманцевым о бюджете и налогах в 2023 году

Ярослав Железняк Народный депутат Украины IX созыва И это достаточно логично, что отсутствие электричества негативно влияет на экономику. В кафе нет света – он не работает – меньше продаст кофе, зарплатных зарплат и налогов в Бюджет.

На какие деньги Украина финансирует военные расходы

Ранее в интервью 24 каналу глава налогового комитета Гетманцев рассказывал, что военные цели Украина вынуждена финансировать за счет собственных доходов. Ведь те деньги, которые поступают в бюджет от международных партнеров, идут для обеспечения макрофинансовой стабильности, социалки и других программ.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Партнеры не могут финансировать войну, поэтому те деньги, которые мы получаем от партнеров, идут на социалку и на другие программы, предусмотренные в бюджете, на обслуживание долга. Но они не уходят на войну. Войну мы финансируем исключительно путём собственных доходов.

Поэтому Железняк объясняет, что в случае падения доходов бюджета на 10% нам едва будет хватать собственных денег на армию. Он объясняет, что правительство может прибегнуть к разным креативным подходам, как, например, "напечатать" еще денег, но это довольно рискованно.

Поэтому вопрос выполнения доходной части Бюджета и главное рациональное его использование дальше – это уже военная важность. Все наши доходы должны идти только на военные нужды. Уж если не нужно, то по остаточному принципу на другие расходы,

– считает нардеп.

Напомним! Доходы в бюджете-2023 будут составлять 1,3 триллиона гривен, тогда как расходы на национальную безопасность и оборону 1,14 триллиона гривен.