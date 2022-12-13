Що заклали у бюджеті-2023

У 2023 році прожитковий мінімум залишиться на рівні грудня 2022 року – 2 093 гривні. Відтак мінімальна та максимальна пенсія, котра прив'язана до нього виглядатимуть наступним чином:

2 093 гривні – мінімальна пенсія (1 прожитковий мінімум для тих хто втратив працездатність);

(1 прожитковий мінімум для тих хто втратив працездатність); 20 920 гривень – максимальна (10 прожиткових мінімумів для тих хто втратив працездатність).

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Зверніть увагу! Перерахунок пенсій відбувся у грудні й для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.

Індексація пенсій

Голова податкового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу зауважував, що уряд планує проіндексувати пенсію у 2023 році відповідно до річної інфляції. Разом з тим підкреслював, що багато чого у цьому аспекті залежатиме від міжнародних партнерів України.

Довідка: у НБУ прогнозують, що починаючи з II кварталу 2023 року рівень інфляції та ціни почнуть знижуватись, хоча й повільно. Тож у 2023 – 2024 роках вона суттєво перевищуватиме короткострокову ціль НБУ в 5% річних. У листопаді споживча інфляція склала 26,5%.

Річ у тім, що практично половина надходжень до бюджету у наступному році – це міжнародна грошова допомога (гранти, транші тощо). Тож багато чого залежатиме від того, на скільки вчасними вони будуть та чи виконають донори свої зобов'язання.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ми говорили про міжнародних партнерів, це залежить від них. Ми сподіваємося, що все буде нормально, але тільки Господу Богу відомо. Це не 100% джерело наповнення бюджету. Не на 100% гарантоване

Скільки заклали на індексацію в бюджеті-2023

Попри те, що у бюджет уряд не заклав підвищення прожиткового мінімуму, у Мінфіні розповіли, що 447 мільярдів гривень заклали на індексацію пенсійних виплат. Варто зауважити, що це навіть більше, ніж було у цьогорічному бюджеті (400 мільярдів гривень).

Роман Єрмоличев Заступник міністра фінансів України Навіть в умовах війни фінансування збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Між іншим, ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери – одні з найменш захищених верств населення. І сорока мільярдне збільшення – це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду.

Також Єрмоличев в інтерв'ю Укрінформ повідомив, що фінансування решти напрямів – підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо – зберегли на цьогорічному рівні.

Страховий стаж збільшиться

У наступному році суттєво зміниться розмір страхового стажу, котрий потрібен для виходу на пенсію. Якщо цьогоріч достатньо було накопичити 29 років, аби вийти на пенсію у 60 років, то у 2023 році потрібно буде мати не менше ніж 35 років страхового стажу.

Нагадаємо, що страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Зауважимо й те, що у зв'язку з повномасштабною війною в Україні з 1 березня 2022 року уряд дозволив ФОПам не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж не нараховуватиметься.

Скільки треба накопичити стажу у 2023 році

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років .

. Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років , зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років. Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Стаж можна докупити

У зв'язку зі змінами, котрі прийняла Рада, відтепер можна "докупити" стаж не лише собі, але й третім особам. Обійдеться це не дешево, проте все залежатиме від кількості місяців чи років, котрих не вистачає, щоб вийти на пенсію.

Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, а той до мінімальної зарплати. Мінімалка з жовтня – 6 700 гривень, відповідно ЄСВ – 1 474 гривень (22% від 6 700 гривень).

Формула розрахунку вартості страхового стажу

Страховий внесок ЄСВ множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо все додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це вам стане у 100 тисяч гривень.

Як відбуваються вплати

Оплатити купівлю страхового стажу можна у два способи: одноразовим платежем або ж поступово сплачувати ЄСВ щомісячно.

Поступова сплата . Сума місячного платежу становитиме 1 430 гривень, якщо поступово сплачувати ЄСВ, при договорі терміном не менше, як на рік.

. Сума місячного платежу становитиме 1 430 гривень, якщо поступово сплачувати ЄСВ, при договорі терміном не менше, як на рік. Одноразова виплата ЄСВ, якого не вистачає для страхового стажу. Варто зауважити, що виплата здійснюється 10 днів із моменту підписання договору, сума стажу буде множитися на коефіцієнт 2.

Як збільшити виплати, пізніше вийшовши на пенсію

В Україні пенсіонер може не лише "докупити" страховий стаж, але й збільшити виплати, відстрочивши вихід на пенсію. Для цього потрібно:

мати достатньо стажу для виходу на пенсію;

відмовитися від виходу на пенсію та продовжити офіційно працювати.

Довідка: до пенсій за віком особи, які після призначення пенсій працювали та відмовились від отримання пенсій, або після набуття права на пенсію працювали та виявили бажання отримувати пенсію з більш пізнього строку, встановлювались надбавки згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" у розмірі 10% основного розміру пенсії (що виплачувався до дати набрання чинності Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – 01.01.2004) за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

В залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить: за 1 рік роботи – 6%,

за 2 роки – 12%,

за 3 роки – 18%,

за 4 роки – 24%.