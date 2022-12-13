У 2023 році прожитковий мінімум залишиться на рівні грудня 2022 року – 2 093 гривні. Відтак мінімальна та максимальна пенсія, котра прив'язана до нього виглядатимуть наступним чином:

  • 2 093 гривні – мінімальна пенсія (1 прожитковий мінімум для тих хто втратив працездатність);
  • 20 920 гривень – максимальна (10 прожиткових мінімумів для тих хто втратив працездатність).

Читайте також Дохід українців різко впав: чи підвищать зарплати у 2023 році

Голова податкового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу зауважував, що уряд планує проіндексувати пенсію у 2023 році відповідно до річної інфляції. Разом з тим підкреслював, що багато чого у цьому аспекті залежатиме від міжнародних партнерів України.

Річ у тім, що практично половина надходжень до бюджету у наступному році – це міжнародна грошова допомога (гранти, транші тощо). Тож багато чого залежатиме від того, на скільки вчасними вони будуть та чи виконають донори свої зобов'язання.

Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Ми говорили про міжнародних партнерів, це залежить від них. Ми сподіваємося, що все буде нормально, але тільки Господу Богу відомо. Це не 100% джерело наповнення бюджету. Не на 100% гарантоване

Скільки заклали на індексацію в бюджеті-2023

Попри те, що у бюджет уряд не заклав підвищення прожиткового мінімуму, у Мінфіні розповіли, що 447 мільярдів гривень заклали на індексацію пенсійних виплат. Варто зауважити, що це навіть більше, ніж було у цьогорічному бюджеті (400 мільярдів гривень).

Роман Єрмоличев

Заступник міністра фінансів України

Навіть в умовах війни фінансування збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Між іншим, ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери – одні з найменш захищених верств населення. І сорока мільярдне збільшення – це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду.

Також Єрмоличев в інтерв'ю Укрінформ повідомив, що фінансування решти напрямів – підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо – зберегли на цьогорічному рівні.

У наступному році суттєво зміниться розмір страхового стажу, котрий потрібен для виходу на пенсію. Якщо цьогоріч достатньо було накопичити 29 років, аби вийти на пенсію у 60 років, то у 2023 році потрібно буде мати не менше ніж 35 років страхового стажу.

Нагадаємо, що страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Зауважимо й те, що у зв'язку з повномасштабною війною в Україні з 1 березня 2022 року уряд дозволив ФОПам не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж не нараховуватиметься.

Скільки треба накопичити стажу у 2023 році

  • Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.
  • Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.
  • Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Стаж можна докупити

У зв'язку зі змінами, котрі прийняла Рада, відтепер можна "докупити" стаж не лише собі, але й третім особам. Обійдеться це не дешево, проте все залежатиме від кількості місяців чи років, котрих не вистачає, щоб вийти на пенсію.

Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, а той до мінімальної зарплати. Мінімалка з жовтня – 6 700 гривень, відповідно ЄСВ – 1 474 гривень (22% від 6 700 гривень).

Формула розрахунку вартості страхового стажу

  • Страховий внесок ЄСВ множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.
  • За один рік пенсії коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, за три — 1,6 тощо.
  • Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.
  • Якщо все додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.
  • Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це вам стане у 100 тисяч гривень.

Як відбуваються вплати

Оплатити купівлю страхового стажу можна у два способи: одноразовим платежем або ж поступово сплачувати ЄСВ щомісячно.

  • Поступова сплата. Сума місячного платежу становитиме 1 430 гривень, якщо поступово сплачувати ЄСВ, при договорі терміном не менше, як на рік.
  • Одноразова виплата ЄСВ, якого не вистачає для страхового стажу. Варто зауважити, що виплата здійснюється 10 днів із моменту підписання договору, сума стажу буде множитися на коефіцієнт 2.

В Україні пенсіонер може не лише "докупити" страховий стаж, але й збільшити виплати, відстрочивши вихід на пенсію. Для цього потрібно:

  • мати достатньо стажу для виходу на пенсію;
  • відмовитися від виходу на пенсію та продовжити офіційно працювати.

В залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить:

  • за 1 рік роботи – 6%,
  • за 2 роки – 12%,
  • за 3 роки – 18%,
  • за 4 роки – 24%.

У ПФУ навели приклад перерахунку:

  • Пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 гривень).
  • З 30 травня 2022 року надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Якщо основний розмір пенсії, наприклад 2 150 гривень, то надбавка складає 516 гривень (24% від 2 150 гривень).