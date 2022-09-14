Бюджет на наступний рік складається в умовах повномасштабної війни. І хоч головним пріоритетом після оборони є соціальна складова, на жаль, підняти пенсії не вдасться.

До теми Пріоритети бюджету-2023: на що йтиме 85% усіх грошей

Якою буде пенсія у 2023 році

Ще цьогоріч на пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. З 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії. У 2023 році його планують залишити на такому ж рівні без переглядів.

Водночас наступного року зміняться умови для виходу на пенсію – зросте необхідний страховий стаж.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років . Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.

. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.

А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.

Що таке страховий стаж

Це період, за який працівник чи його роботодавець вносив соціальні внески до Пенсійного фонду. Важливо, не плутати страховий стаж з трудовим. Як підтвердити свій стаж без трудової книжки, читайте у матеріалі.

Нагадаємо, що у жовтні цього року пенсіонерам у віці від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Щоправда, це стосується лише пенсіонерів, які отримують менш як 10 340 гривень. Таких в Україні 1,7 мільйона осіб.

Важливі показники з бюджету

У проєкті бюджету на наступний рік заклали рівень мінімальної та середньої зарплати – вони становитимуть 6 700 гривень та 18 500 гривень відповідно.

Середньорічний курс долара наступного року заклали на рівні 42 гривень. Від цього показника розраховувані також очікувані рівні доходу бюджету та його витрати.

Інфляція у 2023 році може сягнути 30%.

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