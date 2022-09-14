Бюджет на наступний рік складається в умовах повномасштабної війни. І хоч головним пріоритетом після оборони є соціальна складова, на жаль, підняти пенсії не вдасться.
До теми Пріоритети бюджету-2023: на що йтиме 85% усіх грошей
Якою буде пенсія у 2023 році
Ще цьогоріч на пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. З 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії. У 2023 році його планують залишити на такому ж рівні без переглядів.
Водночас наступного року зміняться умови для виходу на пенсію – зросте необхідний страховий стаж.
- Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.
- У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.
- А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.
Нагадаємо, що у жовтні цього року пенсіонерам у віці від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Щоправда, це стосується лише пенсіонерів, які отримують менш як 10 340 гривень. Таких в Україні 1,7 мільйона осіб.
Важливі показники з бюджету
- У проєкті бюджету на наступний рік заклали рівень мінімальної та середньої зарплати – вони становитимуть 6 700 гривень та 18 500 гривень відповідно.
- Середньорічний курс долара наступного року заклали на рівні 42 гривень. Від цього показника розраховувані також очікувані рівні доходу бюджету та його витрати.
- Інфляція у 2023 році може сягнути 30%.