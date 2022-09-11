Наступного місяця пенсіонерам у віці від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Щоправда, це підвищення стосуватиметься не всіх українців, яким виповнилося 70 років.

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Хто отримає надбавку

Для того, щоб отримати надбавку, пенсія має бути меншою за 10 340 гривень. Ті, у кого пенсія вища за зазначену суму, можуть не розраховувати на підвищення.

Загалом міністерка з соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що 70-річні не повинні отримувати менше ніж 3 000 гривень. Якщо навіть з доплатою ця сума менша, то її "дотягуватимуть" і округлятимуть.

Вікову доплату отримають майже 1,7 мільйона українців

У жовтні буде підвищення пенсії через зростання мінімальної зарплати із 6500 гривень до 6700 грн. Тож зросте мінімальний та максимальний показники пенсії.

Мінімальну пенсію за віком підвищать непрацюючим і тим, хто:

досяг 65 років і більше;

має необхідний страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).

Зауважимо, що наступне підвищення виплат відбудеться наприкінці року – у грудні.

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