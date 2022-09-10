Зокрема, про такий перегляд пенсійних виплат повідомляла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, до кінця 2022 року розмір пенсій змінюватиметься двічі. Цікаво Українцям готують пенсійну новацію із січня: що пропонують

Кому підвищать пенсії та чому

Як повідомляли у владі, з 1 жовтня зросте мінімальна заробітна плата до 6700 гривень. Саме через це відбудеться і підвищення мінімального та максимального показників пенсії. Зазначимо, що після підвищення пенсійних виплат у липні 2022 року, мінімальна пенсія становить 2 027 гривень.

Так, мінімальну пенсію за віком у жовтні підвищать на 200 гривень людям, які не працюють та тим, хто:

досяг віку 65 років та більше;

має необхідних страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).

Увага. Наступне підвищення виплат відбудеться наприкінці року – у грудні.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років будуть надавати щомісячну компенсаційну виплату, яка становитиме 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривень).

Мінімальну пенсію у розмірі 3000 гривень встановлять громадянам віком від 70 років за умови:

отримання ними пенсії відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

наявності необхідного страхового стажу.

Якщо страховий стаж буде меншим, то мінімальна пенсія буде встановлена пропорційно наявному, виходячи з розміру 3000 гривень.

Зазначимо, що громадяни, які не мали офіційної роботи з 2004 року, а отже не належали до категорії застрахованих осіб, можуть отримувати пенсію. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсія в Україні: останні новини

У серпні ПФУ повідомив, що уряд підвищить пенсії українцям через стаж. Так, розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму, а отримувати її будуть усі українці з більшим стажем роботи.

У головному управлінні Кіровоградського ПФУ повідомили, що у 2022 році жінки, які виходять на пенсію за віком, можуть отримати на 9% більші виплати. Основні умови 2: дата народження жінки повинна бути з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, а також, якщо пенсія призначається вперше.

З 2023 року зміняться правила розрахунку пенсій: після 24 лютого розмір зарплати не враховуватиметься при нарахуванні соцвиплат. Враховуватиметься тільки отриманий стаж.

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