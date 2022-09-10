Зокрема, про такий перегляд пенсійних виплат повідомляла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, до кінця 2022 року розмір пенсій змінюватиметься двічі.
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Кому підвищать пенсії та чому
Як повідомляли у владі, з 1 жовтня зросте мінімальна заробітна плата до 6700 гривень. Саме через це відбудеться і підвищення мінімального та максимального показників пенсії. Зазначимо, що після підвищення пенсійних виплат у липні 2022 року, мінімальна пенсія становить 2 027 гривень.
Так, мінімальну пенсію за віком у жовтні підвищать на 200 гривень людям, які не працюють та тим, хто:
- досяг віку 65 років та більше;
- має необхідних страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).
Пенсіонерам віком від 70 до 75 років будуть надавати щомісячну компенсаційну виплату, яка становитиме 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривень).
Мінімальну пенсію у розмірі 3000 гривень встановлять громадянам віком від 70 років за умови:
- отримання ними пенсії відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- наявності необхідного страхового стажу.
Якщо страховий стаж буде меншим, то мінімальна пенсія буде встановлена пропорційно наявному, виходячи з розміру 3000 гривень.
Зазначимо, що громадяни, які не мали офіційної роботи з 2004 року, а отже не належали до категорії застрахованих осіб, можуть отримувати пенсію. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Пенсія в Україні: останні новини
- У серпні ПФУ повідомив, що уряд підвищить пенсії українцям через стаж. Так, розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму, а отримувати її будуть усі українці з більшим стажем роботи.
- У головному управлінні Кіровоградського ПФУ повідомили, що у 2022 році жінки, які виходять на пенсію за віком, можуть отримати на 9% більші виплати. Основні умови 2: дата народження жінки повинна бути з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, а також, якщо пенсія призначається вперше.
- З 2023 року зміняться правила розрахунку пенсій: після 24 лютого розмір зарплати не враховуватиметься при нарахуванні соцвиплат. Враховуватиметься тільки отриманий стаж.
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