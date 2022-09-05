Якщо закон приймуть, громадяни України, яким ще немає 65 років, уже з 1 січня 2023 року зможуть укласти договір та відкрити індивідуальний казначейський пенсійний рахунок.

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Деталі законопроєкту

Згідно з законопроєктом, облік учасників цього пенсійного плану буде здійснювати Мінцифри, а управляти активами буде Казначейство. При цьому прийняття законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з бюджету України.

Окрім того, розмір накопичувального внеску платник може визначити сам, держава не буде його обмежувати певними сумами.

Відтак українці зможуть формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, завдяки яким вони у майбутньому одержать додаткове до їх пенсій джерело виплат, що покращить їх забезпечення у старості.

Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку,

– зазначається в пояснювальній записці до проєкту.

Чому законопроєкт подали

Як зазначається в пояснювальній записці, однією з причин запровадження казначейського пенсійного плану є демографічні прогнози. Згідно з ними у найближчі десятиріччя буде скорочення населення майже виключно за рахунок населення працездатного віку. Зокрема, ООН прогнозує:

зменшення чисельності населення України до 2050 року на 28%;

зростання до 2050 року частки осіб віком 60 років і старше до 32%;

зростання очікуваної тривалості життя в середньому на 5 років.

За таких умов населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%, а отже співвідношення між чисельністю населення пенсійного і працездатного віку зросте майже вдвічі.

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Законодавці вважають, що демографічні зміни в Україні загалом відповідають глобальним тенденціям, але відбуватимуться швидшими темпами порівняно з рештою країн світу. А відтак:

скорочення чисельності населення працездатного віку зменшить кількість платників ЄСВ;

видатки на соціальний захист літніх людей, зокрема пенсійні видатки, зростатимуть разом зі збільшенням частки людей похилого віку.