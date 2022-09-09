Верховна Рада внесла зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Президент вже їх підписав.

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Як рахуватимуть розмір виплат

За чинною формулою розрахунку пенсії (співвідношення власної зарплати до середньої помножити на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки), чим нижча власна зарплата, тим меншою буде пенсія,

– мовиться в повідомленні.

За новими правилами, розмір зарплати не враховуватимуть при розрахунку пенсії, але враховуватимуть отриманий стаж. Це вигідно тим, хто під час війни втратив роботу, чи його зарплата зменшилась.

У період воєнного стану військовослужбовці отримують підвищені зарплати. Тому облік доходу дозволить їм отримувати вищу пенсію у майбутньому.

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