Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Президент уже подписал их.

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Как считать размер выплат

По действующей формуле расчета пенсии (соотношение собственной зарплаты к средней умножить на стаж в годах, 1% и на среднюю зарплату в стране за три года), чем ниже собственная зарплата, тем меньше будет пенсия,

– говорится в сообщении.

По новым правилам размер зарплаты не будут учитывать при расчете пенсии, но будут учитывать полученный стаж. Это выгодно тем, кто во время войны потерял работу или его зарплата уменьшилась.

В период военного положения военнослужащие получают повышенные зарплаты. Поэтому учет дохода позволит им получать более высокую пенсию в будущем.

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