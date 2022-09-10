В частности, о таком пересмотре пенсионных выплат сообщала министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, до конца 2022 года размер пенсий будет меняться дважды. Интересно Украинцам готовят пенсионные нововведения с января: что предлагают

Кому повысят пенсии и почему

Как сообщали во власти, с 1 октября вырастет минимальная заработная плата до 6700 гривен. Именно поэтому произойдет и повышение минимального и максимального показателей пенсии. Отметим, что после повышения пенсионных выплат в июле 2022 года минимальная пенсия составляет 2027 гривен.

Так, минимальную пенсию по возрасту в октябре повысят на 200 гривен людям, которые не работают и тем, кто:

достиг 65 лет и старше;

имеет необходимый страховой стаж (от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно).

Внимание. Следующее повышение выплат состоится в конце года – в декабре.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут предоставляться ежемесячная компенсационная выплата, которая составит 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривен).

Минимальную пенсию в размере 3000 гривен установят гражданам в возрасте от 70 лет при:

получение ими пенсии в соответствии с законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании;

наличия необходимого страхового стажа.

Если страховой стаж будет меньше, то минимальная пенсия будет установлена пропорционально имеющемуся, исходя из размера 3000 гривен.

Отметим, что граждане, у которых не было официальной работы с 2004 года, а следовательно они не относились к категории застрахованных лиц, могут получать пенсию. Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пенсия в Украине: последние новости

В августе ПФУ сообщил, что правительство повысит пенсии украинцам из-за стажа. Так, размер надбавки составляет 1% прожиточного минимума, а получать ее будут все украинцы с большим стажем работы.

В главном управлении Кировоградского ПФУ сообщили, что в 2022 году женщины, которые выходят на пенсию по возрасту, могут получить на 9% большие выплаты. Основные условия 2: дата рождения женщины должна быть с 1 января 1962 по 31 декабря 1962, а также, если пенсия назначается впервые.

С 2023 года изменятся правила расчета пенсий: после 24 февраля размер зарплаты не будет учитываться при начислении соцвыплат. Учитываться будет только полученный стаж.

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