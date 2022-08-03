В эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что уже осенью украинцев ожидают надбавки. В частности, возрастет размер пенсии для тех, кто достиг возраста 70+ лет.

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Пенсионеры 70+ получат надбавки

Мы стараемся выдерживать все социальные стандарты, заложенные в государственном бюджете. Если мы говорим об увеличении, то планируется до конца года еще несколько повышений социальных гарантий,

– подчеркнула она.

Речь идет о повышении выплат как пенсии, так и социальной помощи для нуждающихся в поддержке от государства.

Прежде всего, Жолнович рассказала, что с 1 октября продолжит свою работу программа, которая уже длится два года. Просто ее несколько расширят. Так, пенсионеры в возрасте 70 лет получат надбавку в размере 300 гривен к своей пенсии. Таким образом, в стране поддерживают пенсионеров почтенного возраста. Раньше на такие доплаты рассчитывали те, кому исполнилось 75 лет.

Вырастет также минимальная пенсия для тех, кому исполнилось 70+ лет. С 1 октября они будут получать не менее 3000 гривен. Но при условии, что имеют полный страховой стаж. Если же его недостаточно, то прибавка будет пропорциональна тому, сколько лет не хватает человеку.

Напомним, что страховой стаж для назначения пенсии в Украине – не менее 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Повысят выплаты в октябре и декабре

Добавим, что с 1 октября вырастет минимальная заработная плата. Это значит, что размер минимальных пенсий, а также социальных выплат также возрастет.

А уже в конце года – в декабре – произойдет очередное повышение выплат. Приблизительно на 3,5 процента вырастет прожиточный минимум. Это станет причиной перерасчета как минимальной пенсии, так и социальной помощи.

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