Ходить в госорганы не обязательно, если нужно узнать информацию о получении документов или пенсий. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн на портале "Гид по государственным услугам".

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Информация о получении документов

Пенсия

Прочие пенсионные услуги

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