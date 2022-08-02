Ходити в держоргани не обов'язково, якщо потрібно дізнатися інформацію про отримання документів чи пенсій. Зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на порталі "Гід з державних послуг".
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Інформація про отримання документів
- Пенсійне посвідчення.
- Заміна пенсійного посвідчення.
- Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Довідка про доходи пенсіонера для субсидій.
Пенсія
- Пенсія за віком.
- Призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
- Перерахунок пенсії.
- Поновлення виплати пенсії.
- Виплата пенсії наперед у зв’язку з виїздом за кордон.
- Пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною.
- Пенсія за вислугу років військовослужбовців.
Інші пенсійні послуги
- Тимчасова державна допомога непрацюючій особі пенсійного віку.
- Підтвердження стажу роботи на посадах для призначення пенсій на пільгових умовах.
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