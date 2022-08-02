Ходити в держоргани не обов'язково, якщо потрібно дізнатися інформацію про отримання документів чи пенсій. Зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на порталі "Гід з державних послуг".

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Інформація про отримання документів

Пенсія

Інші пенсійні послуги

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