В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що вже восени на українців очікують надбавки. Зокрема зросте розмір пенсії для тих, хто досягнув віку 70+ років.

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Пенсіонери 70+ отримають надбавки

Ми намагаємось витримувати всі соціальні стандарти, які закладені в державному бюджеті. Якщо ми говоримо про збільшення, то планується до кінця року ще декілька підвищень соціальних гарантій,

– наголосила вона.

Мовиться про підвищення виплат як пенсії, так і соціальної допомоги для тих, хто потребує підтримки від держави.

Передовсім Жолнович розповіла, що з 1 жовтня продовжить свою роботу програма, яка вже триває два роки. Просто її дещо розширять. Так, пенсіонери віком 70+ років отримають надбавку у розмірі 300 гривень до своєї пенсії. Таким чином у країні підтримують пенсіонерів поважного віку. Раніше на такі доплати розраховували ті, кому виповнилось 75+ років.

Зросте також мінімальна пенсія для тих, кому виповнилось 70+ років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щонайменше 3000 гривень. Але за умов, що мають повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

Нагадаємо, що страховий стаж для призначення пенсії в Україні – щонайменше 35 років для чоловіків і 30 для жінок.

Підвищать виплати у жовтні та грудні

Додамо, що з 1 жовтня зросте мінімальна заробітна плата. Тож це означає, що розмір мінімальних пенсій, а також соціальних виплат також зросте.

А вже наприкінці року – у грудні – відбудеться чергове підвищення виплат. Приблизно на 3,5 відсотка зросте прожитковий мінімум. Тож це стане причиною перерахунку як мінімальної пенсії, так і соціальної допомоги.

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