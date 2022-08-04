Прибавку к пенсии должны получить все украинцы с большим стажем работы. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

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Как и кому будут начисляться надбавки за стаж

К примеру, размер пенсии женщины, исчисленный по формуле с учетом страхового стажа 45 лет и 7 месяцев, составляет 2 800 гривен. У нее 15 лет стажа сверх 30 лет. За 15 лет сверхурочного стажа к пенсии начисляется доплата в размере 15%.

Поскольку размер пенсии, исчисленный с учетом приобретенного стажа и заработка (2 800 гривен) превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2 027 гривен), то доплата исчисляется из такого прожиточного минимума.

Итак, размер доплаты за сверхурочный стаж – 304,05 гривны (2027,00 гривен х 15%, где: 2 027,00 гривен – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.07.2022).

Кстати, если размер пенсии, исчисленный по формуле, не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то размер доплаты определяется исходя из исчисленной пенсии.

Повышение пенсий в Украине: последние новости

В Пенсионном фонде сообщили, что размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1 934 гривен увеличилась до 2 027 гривен. С декабря она вырастет до 2 093 гривен.

Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19 340 гривен, то она вырастет до 20 270 гривен.

Важно отметить, что уехавшие за границу украинцы, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет уехавших из страны.

Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома

Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров. Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.

Информация о получении документов

Пенсия

Прочие пенсионные услуги

Временная государственная помощь неработающему лицу пенсионного возраста.

Подтверждение стажа работы в должностях для назначения пенсий на льготных условиях.

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