Точную дату спрогнозировать сейчас нельзя, ведь страна находится в состоянии активной фазы войны. Об этом Оксана Жолнович заявила в эфире телеканала "Рада" 22 июля, сообщает 24 канал.

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Это может произойти в 2024 году

Необходимо учитывать все плюсы и минусы. Как раз сейчас мы берем это время, в которое мы не можем стартовать с накопительной системой, для подготовки. Если все будет хорошо и мы закончим войну к тому времени, мы можем говорить о небольших суммах накоплений уже с 2024 года.

– рассказывает министр.

Сейчас начинают готовить все инструменты по запуску: структуру, нормативное обеспечение, верификацию фондов. "Мы должны защитить эти деньги, которые будут накапливаться, и в старости должны стать доходом для людей", – отмечает Жолнович.

Пенсионеры могут получить помощь от ООН

Украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций в размере 2 220 гривен в месяц. Денежные средства поступят тремя платежами.

Приоритетом являются уязвимые группы людей:

люди с инвалидностью,

пенсионеры,

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей,

малообеспеченные семьи.

Как подать заявление читайте по ссылке.

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