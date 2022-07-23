Точну дату спрогнозувати зараз не можна, адже країна перебуває в стані активної фази війни. Про це Оксана Жолнович заявила в ефірі телеканалу "Рада" 22 липня, повідомляє 24 канал.

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Це може статися в 2024 році

Потрібно врахувати всі плюси і мінуси. Якраз зараз ми беремо цей час, в який ми не можемо стартанути з накопичувальною системою, для підготовки. Якщо все буде гаразд і ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичень уже з 2024 року,

– розповідає міністерка.

Зараз починають готувати всі інструменти для запуску: структуру, нормативне забезпечення, верифікацію фондів. "Ми повинні захистити ці гроші, які будуть накопичуватися, і в старості мають стати доходом для людей", – наголошує Жолнович.

Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН

Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій у розмірі 2 220 гривень на місяць. Кошти надійдуть трьома платежами.

Пріоритетом є уразливі групи людей:

люди з інвалідністю,

пенсіонери,

самотні батьки, які самостійно виховують дітей,

малозабезпечені сім'ї.

Як подати заяву, читайте за посиланням.

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