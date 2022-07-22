Оформити заяву на отримання допомоги можна дуже просто й швидко. Адже робиться це в онлайн-режимі.

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Як подати заяву на допомогу від ООН

Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога, натиснути "Виплати від міжнародних організацій", а потім – "Заповнити заявку на допомогу". У заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN, тому радимо заздалегідь їх дізнатися.

Спочатку дані заявника перевіряють працівники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. Все для того, щоб програмою не змогли скористатися шахраї. Однак саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат схвалюють міжнародні організації.

Пріоритетом є уразливі групи людей:

люди з інвалідністю,

пенсіонери,

самотні батьки, які самостійно виховують дітей,

малозабезпечені сім'ї.

Упродовж 3 місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень. Тобто загалом за 3 місяці можна отримати 6 660 гривень. Гроші надійдуть на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.

Зверніть увагу! В Україні з 1 липня зросли пенсії та інші соціальні виплати. Тепер мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тобто вона збільшилася на 93 гривні. Крім того, на 930 гривень збільшився розмір максимально дозволеної пенсії.

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