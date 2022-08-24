Щомісячне підвищення установлюється в межах максимального розміру пенсії. Про це повідомила заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Олена Романченко.
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Хто має право отримати більші пенсійні виплати
Основною умовою для отримання більших виплат є дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року. А також, якщо пенсія призначається вперше.
Наприклад, якщо жінка 8 березня 1962 року народження, а 10 березня 2022 вперше звернулась за призначенням пенсії за віком. Оскільки заявниця за призначенням виплат звернулась вперше, то їй буде встановлено щомісячне підвищення в розмірі 9%.
Або якщо, наприклад, жінка 12 липня 1962 року народження, з 2 липня 2018 по 6 липня 2018 отримувала пенсію за вислугу років. А з 7 липня 2018 виплату було припинено у зв’язку з працевлаштуванням на посаду, яка дає право на даний вид пенсії.
Тоді при досягненні пенсійного віку жінка звернулася до сервісного центру із заявою щодо переведення на пенсію за віком. У такому випадку щомісячне підвищення в розмірі 9% до пенсії за віком не встановлюється, оскільки заявниці раніше була призначена виплата за вислугу років.
Хто має право отримувати більші пенсії / ПФУ
Як отримати пенсійні виплати, не виходячи з дому
Мінцифра підготувала ключові послуги для пенсіонерів. Щоб дізнатися деталі про кожну з них, потрібно натиснути на посилання.
Інформація про отримання документів
- Пенсійне посвідчення.
- Заміна пенсійного посвідчення.
- Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Довідка про доходи пенсіонера для субсидій.
Пенсія
- Пенсія за віком.
- Призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
- Перерахунок пенсії.
- Поновлення виплати пенсії.
- Виплата пенсії наперед у зв’язку з виїздом за кордон.
- Пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною.
- Пенсія за вислугу років військовослужбовців.
Інші пенсійні послуги
- Тимчасова державна допомога непрацюючій особі пенсійного віку.
- Підтвердження стажу роботи на посадах для призначення пенсій на пільгових умовах.
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