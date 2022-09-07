Про це повідомили у ПФУ. До речі, для того, щоб скористатися пенсійним калькулятором, потрібно авторизуватися на Порталі електронних послуг фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпис" або BankID.

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Як скористатися пенсійним калькулятором

Сервіс "Пенсійний калькулятор", що працює на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, дозволяє власноруч розрахувати пенсійний стаж та розмір майбутньої пенсії,

– заявили у ПФУ.

Сервіс доступний за посиланням.

Сервіс "Пенсійний калькулятор": дивіться відеоінструкцію

Чи виплачують пенсію у випадку переїзду за кордон

Нині деякі українці виїхали за кордон через війну. І тому більшість із них цікавить, чи будуть виплачувати пенсію навіть за межами нашої країни.

В Україні пенсія виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах країни. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

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