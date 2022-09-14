Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Однак і без неї є декілька способів підтвердити свій стаж.

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Підтвердження трудового стажу без трудової книжки

З 2004 року в Україні для виходу на пенсію впровадили страховий стаж, який підтверджується за даними персоніфікованого обліку, що зберігаються у Пенсійному фонді.

Якщо громадянин втратив свою трудову, або в ній містяться неточні дані про періоди роботи чи немає необхідних записів, трудовий стаж він може підтвердити іншими документами. Зокрема, Пенсійному фонду він може надати:

довідки підприємства;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Ці документи можуть бути видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Однак якщо не збереглися і вони, можна підтвердити стаж членськими квитками профспілок. Однак зазначимо, що при цьому підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Якщо ж усі письмові докази трудової діяльності, які дають право на пенсію, не збереглися, підтвердження стажу можуть провести органи Пенсійного фонду на підставі показань свідків. Їх повинно бути від двох осіб, які знали б заявника під час спільної роботи на одному підприємстві, установі чи організації.

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Як отримати пенсію при відсутності стажу

Громадяни, які не мали офіційної роботи з 2004 року, а отже не належали до категорії застрахованих осіб, можуть отримувати пенсію. Потрібно лише укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі договори є двох типів:

з щомісячною сплатою єдиного соціального внеску, який укладається не менш як на рік;

одноразова сплата єдиного соціального внеску за минулий період, але не раніше ніж з 1 січня.2004 року.

Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісяця, не може бути меншим за мінімальний страховий внесок. Сьогодні це 1430 гривень. При одноразовій сплаті єдиного соціального внеску сума за кожен місяць без стажу вдвічі більша. Сплата ж здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

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