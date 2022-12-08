Чого чекати від інфляції у 2023 році

Після цьогорічного інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною, за підсумками наступного року зростання споживчих цін сповільниться. Цьому насамперед має посприяти зниження безпекових ризиків завдяки успішним діям ЗСУ.

Актуально Продуктів вистачатиме: як відключення електроенергії впливатиме на ціни

Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики, а також розширення можливостей морської логістики матимуть вагомий вплив на приборкання інфляційних процесів.

Проте, як і раніше, НБУ не очікує стрімкого сповільнення інфляції в умовах війни. Українська економіка ще тривалий час функціонуватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії,

– розповів він.

Послаблення споживчого попиту може лише частково компенсувати інфляційні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу. Разом з тим він зазначив, що інфляція знижуватиметься досить повільно — у 2023 – 2024 роках суттєво перевищуватиме ціль НБУ в 5%.

У таких умовах НБУ спрямовуватиме свою політику насамперед на утримання під контролем інфляційних очікувань і збереження керованості інфляційних процесів,

– додав Пишний.

Нагадаємо, що для країн з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважають інфляцію на рівні 1 – 3% річних. Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль є вищою і коливається зазвичай в межах від 4 до 8% річних.

Загалом рівень інфляції зображає зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Чому ціни зросли

Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції.

Пишний зауважив, посилення російських терактів проти критичної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики, ускладнює економічну активність у різних секторах – від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг.

Зокрема, в останні місяці суттєво зросли витрати підприємств на підтримку безперебійної роботи в умовах періодичних відключень електроенергії. До того ж її дефіцит призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв,

– розповів голова НБУ.

Пишний резюмував, що усі вище перелічені чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями – суттєве зростання цін.