Що буде з цінами на продукти

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час ефіру марафону "Єдині новини" зауважив, що перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування. Крім того, це не спровокує дефіциту на них.

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Зараз в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Частина йде на експорт. Проте, за необхідності, усе буде спрямовано на внутрішній ринок.

Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень, і відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше,

– додав Висоцький.

В Україні можуть зрости ціни на яйця

Блекаути та планові відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик. На обігрів тепер потрібно витрачати більше, а це своєю чергою збільшує собівартість виробництва курятини та яєць.

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За даними Мінфіну, середньомісячна ціна на десяток курячих яєць марки "Ясенсвіт" у листопаді склала 73 гривні. У той час в грудні середня по магазинах поточна ціна піднялася до 74 гривень за десяток.