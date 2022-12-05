За словами виконавчого директора асоціації «Союз птахівників України» Сергія Карпенка, такі умови змушують виробників переглядати зменшення виробництва.

Цікаво Чи дійсно яйця подешевшають: аналітик дав відповідь

Для забезпечення необхідних умов у пташниках виробники підключають електроживлення за допомогою генераторів. Це обходиться у рази дорожче, аніж зазвичай.

Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях,

– пояснює Карпенко.

Через це виробники можуть закласти додаткові витрати у вартість продукції або ж зменшити виробництво. Нагадаємо, у листопаді ми повідомляли, що ціни на яйця в Україні припинили ріст.

Скільки коштують яйця зараз

За даними Мінфіну, середньомісячна ціна на десяток курячих яєць марки "Ясенсвіт" у листопаді склала 73 гривні. У той час в грудні середня по магазинах поточна ціна піднялася до 74 гривень за десяток. Яйця марки "Квочка" наразі коштують 74,15 гривні.