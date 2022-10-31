У Мінагрополітики 28 жовтня запевнили, що закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувались, тож ціна найближчим часом почне знижуватись. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, у коментарі 24 каналу, розповів, що не виключає такого сценарію, разом з тим зауважує низку факторів, що можуть не дати ціні різко знизитись найближчим часом.

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Що відбувається з цінами на яйця зараз

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Станом на сьогодні ціна яйця не скорочується й не падає. В супермаркетах середня ціна залишається на тому ж рівні, що й була минулого тижня. Сьогодні, 31 жовтня, десяток яєць в середньому коштує 72,23 гривні. Минулого тижня ціна була 68,75 гривень.

Аналітик розповідає, що зараз простежується та динаміка, як два – три тижні тому, коли ціни на яйця стрімко зростали кожного дня.

Згідно з даними Держстату ціна яєць у місячному вираженні зростає ще від червня, однак піку досягла у вересні. У червні ціна зросла на 17,2%.

Липні – 8,7%.

Серпні – 15,4%.

Вересні – 22,7%.

​​Проблеми з електроенергією

Якщо на промислових підприємствах, де вирощуються яйця будуть відключення, або перебої й це нестиме затрати для виробника на постійній основі, то може відбутись зростання цін на яйця.

Тут два варіанти: або ми зупинимось на тих цінах які є зараз і не побачимо спаду, другий – ціна ще зросте,

– розповідає Гопка.

Якщо ж відновиться поголів’я птахів, яке надалі зможе розвивати промисловість, а виробник, або фермер створить комфортні умови для птиці, що не становитиме для нього великих затрат, тоді ми зможемо побачити й потроху спад ціни.

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Нагадаємо! В Мінагро зазначили, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку. До кінця року посадять як мінімум +6,5 мільйона штук птиці, що на 35 – 40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). Відтак за прогнозами міністерства ціна на яйця має знизитись.

Але я думаю, найближчий тиждень ми не побачимо різких знижень. Можемо говорити, що ціна зараз більш-менш стабілізувалась і немає факторів, які б штовхали її вгору, окрім перебоїв з електромережею обстрілів тощо. Окрім цього я не бачу факторів, які б впливали на ціну яйця,

– вважає аналітик.

Знищення підприємства з вироблення яєць

30 жовтня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатенко повідомила, що у Маяках на Донеччині росіяни постійними обстрілами знищили підприємство, що виробляло пів мільйона курячих яєць на добу, загинули понад 800 тисяч курей.

Аналітик УКАБ вважає, що обстріл птахофабрики у Донецькій області також може стати тим фактором, який не дасть ціні знизитись. Він пояснює, що такі локальні проблеми впливають за загальну ситуацію.

Аналітик наводить приклад Чорнобаївської птахофабрики, яка навесні, внаслідок обстрілів, перестала функціонувати. Через це в Україні зменшилось поголів’я на внутрішньому ринку, а відповідно ціна дещо підскочила.

Тут я думаю буде аналогічна ситуація й це може не дозволити ціні спуститись вниз, поки не вирішиться остаточно питання поголів’я й не вирівняється певною мірою нормальна робота птахофабрик. Це може стримувати ціну в найближчий місяць від різкого зниження, яке прогнозували в Мінагро,

– ділиться Максим Гопка.

Наприклад, в Мінагро розповіли про відновлення поголів’я птахів й, що, наприклад, незабаром ціна має знизитись на 15 гривень: було 75 гривень, а стане 60 гривень за десяток. Але коли є тригери й з’являються інші фактори через обстріли й перебої електромережі, то ціна може знизитись не на 15, а лише на 5 гривень. Й такі фактори по трохи накопичуються кожен день.

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