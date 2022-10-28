30% дефіциту – це третина непрацюючих офісів, торгівельних центрів, виробництв тощо. Генератори можуть врятувати ситуацію, але їх не встановиш у кожен кіоск та офіс. Не кажучи вже про фрілансерів та тих, хто працює із дому онлайн. А скільки людей застрягло в ліфтах, спізнюючись на роботу, – зауважила Острікова.

Як на відключення реагують різні галузі

Раніше в коментарі 24 каналу виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України розповідав, що однією з небагатьох галузей, де перебої з електроенергією вплинули опосередковано була сфера IT. Все тому, що галузь була експортно орієнтованою, вона не сильно постраждала.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Люди можуть працювати, у них не високе споживання енергії. Тобто IT галузь може продовжувати свою роботу, особливо у тих сегментах, де вона орієнтована на експорт цього продукту. Вона може бути розосередженою, люди не мусять працювати в офісі. Енергопотреби такої галузі економіки забезпечити легше.

Він також зауважив, що IT виробництво програмного експортованого продукту перевищило всю металургію, яка скоротилась на 85%.

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Корисно! Детально з графіком віялових відключень у різних містах України можна ознайомитись тут, перейшовши за посиланням.

Ситуація з віяловими відключеннями