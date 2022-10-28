Потери экономики из-за веерных отключений
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В настоящее время имеется для столицы мощность электроснабжения 600 – 800 мегаватт при обычном потреблении в 1000 – 1200 мегаватт. Так что дефицит не менее 30%.
Как считала эксперт
- Прогнозируемый ВВП Украины на этот год – 4,68 триллиона гривен.
- В последние годы около четверти ВВП генерировала столица. За время войны доля столичного региона вероятна еще увеличилась, и он сгенерирует около 1,2 триллиона гривен добавленной стоимости в течение года.
- В среднем по 3,2 миллиарда гривен в день.
30% дефицита – это треть неработающих офисов, торговых центров, производств и так далее. Генераторы могут спасти ситуацию, но их не установишь в каждый киоск и офис. Не говоря уже о фрилансерах и работающих из дома онлайн. А сколько людей застряло в лифтах, опаздывая на работу,
– заметила Острикова.
Как на отключение реагируют разные отрасли
Ранее в комментарии 24 каналу исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины рассказывал, что одной из немногих отраслей, где перебои с электроэнергией повлияли косвенно была сфера IT. Все потому, что отрасль была экспортно-ориентированной, она не сильно пострадала.
Люди могут работать, у них не высокое потребление энергии. То есть, IT отрасль может продолжать свою работу, особенно в тех сегментах, где она ориентирована на экспорт этого продукта. Она может быть рассредоточена, люди не должны работать в офисе. Энергопотребности такой отрасли экономики обеспечить легче.
Он также отметил, что IT производство программного экспортируемого продукта превысило всю металлургию, сократившуюся на 85%.
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Ситуация с веерными отключениями
- 28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.
- Также в Киеве будут обновлены графики отсутствия электроснабжения. Согласно им, без света жители столицы будут сидеть не по 4 часа, а по 6. Специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не продолжались слишком долго.
- Кстати, на сегодняшний день более жесткие ограничения в подаче электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Отключение электроэнергии в этих регионах может быть дольше 4 часов. Но энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему.