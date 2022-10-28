30% дефицита – это треть неработающих офисов, торговых центров, производств и так далее. Генераторы могут спасти ситуацию, но их не установишь в каждый киоск и офис. Не говоря уже о фрилансерах и работающих из дома онлайн. А сколько людей застряло в лифтах, опаздывая на работу, – заметила Острикова.

Как на отключение реагируют разные отрасли

Ранее в комментарии 24 каналу исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины рассказывал, что одной из немногих отраслей, где перебои с электроэнергией повлияли косвенно была сфера IT. Все потому, что отрасль была экспортно-ориентированной, она не сильно пострадала.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Люди могут работать, у них не высокое потребление энергии. То есть, IT отрасль может продолжать свою работу, особенно в тех сегментах, где она ориентирована на экспорт этого продукта. Она может быть рассредоточена, люди не должны работать в офисе. Энергопотребности такой отрасли экономики обеспечить легче.

Он также отметил, что IT производство программного экспортируемого продукта превысило всю металлургию, сократившуюся на 85%.

Больше об этом Веерные отключения: как они сказались на экономике Украины

Полезно! Подробно с графиком веерных отключений в разных городах Украины можно ознакомиться здесь, перейдя по ссылке.

Ситуация с веерными отключениями