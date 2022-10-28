Об этом во время телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил, что жители столицы будут дольше оставаться без света.

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Электроэнергии не будет по 6 часов

По его словам, в Киеве будут обновлены графики отсутствия электроснабжения. Согласно им, без света жители столицы будут сидеть не по 4 часа, а по 6.

Я думаю, что за день – два мы сможем показать графики, они не будут приятными,

– подчеркнул он.

Эксперт отметил, что специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не продолжались слишком долго. Собственно, на обещанные 6 часов. В таком случае следует быть готовым к другому. Речь идет о том, что исчезать свет будет чаще, но на более короткий промежуток времени. Но и здесь есть одно "но".

Но, по словам Сахарука, далеко не все дома отключаются из пункта управления. Для их обесточения должен быть командир бригады. Следовательно, могут наблюдаться проблемы с отключением света согласно графику.

Кроме того, он назвал здания, которые вообще нельзя обесточивать. Речь идет об объектах, поддерживающих связь, складах по хранению вакцин, серверах провайдеров и т.д.

Поэтому все дома выключить невозможно, ведь не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество домов, которые остаются неприкосновенными, мы стараемся,

– отметил он.