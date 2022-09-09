Ситуація з інфляцією
У серпні інфляція в Україні становила 23% річних проти липня, це нижче за прогноз НБУ. Інфляція була у серпні стриманішою через зниження цін на пальне, подешевшання нафти та налагодження логістики.
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- Інфляція на споживчому ринку в серпні проти липня становила 1,1%, з початку року – 19,5%.
- Базова інфляція в серпні проти попереднього місяця становила 2,1%, з початку року – 15,1%.
Як змінились ціни на продукти
- Загалом у серпні продукти харчування в Україні подорожчали на 0,6%.
- Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.
- Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.
Як змінились в ціні продукти за місяць
- Хліб – подорожчав на 0,6%.
- М'ясо та м’ясопродукти – подорожчало на 3%.
- Риба та продукти з риби – подорожчало на 3,7%.
- Макаронні вироби – подорожчали на 0,9%.
- Олія – соняшникова подешевшала на 0,3%.
- Цукор – подорожчав 6,4%
- Молоко – не змінилось в ціні
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Як змінились ціни інші категорії
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2% (на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,7%).
- Одяг і взуття подешевшали на 2,0% (взуття – на 2,1%, одяг – на 1,9%).
- Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5,0% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.
- Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%. Водночас на 3,9% подешевшали паливо та мастила.
Як змінились ціни / Інфографіка Держстату