Ситуация с инфляцией

В августе инфляция в Украине составила 23% годовых против июля, это ниже прогноза НБУ. Инфляция была в августе более сдержанной из-за снижения цен на топливо, удешевления нефти и налаживания логистики.

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Инфляция на потребительском рынке в августе против июля составила 1,1%, с начала года – 19,5%.

в августе против июля составила 1,1%, с начала года – 19,5%. Базовая инфляция в августе по сравнению с предыдущим месяцем составила 2,1%, с начала года – 15,1%.

Справка: уровень инфляции показывает рост общего уровня цен, что отражает понижение покупательной способности валютной единицы.

Как изменились цены на продукты

В августе продукты питания в Украине подорожали на 0,6%.

Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.

яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.

Напомним, что в июле яйца также подорожали в месячном измерении больше всего – на 8,7%.

Как изменились в цене продукты за месяц

Хлеб подорожал на 0,6%.

подорожал на 0,6%. Мясо и мясопродукты подорожали на 3%.

подорожали на 3%. Рыба и продукты из рыбы подорожали на 3,7%.

подорожали на 3,7%. Макаронные изделия подорожали на 0,9%.

подорожали на 0,9%. Масло подсолнечное подешевело на 0,3%.

подсолнечное подешевело на 0,3%. Сахар – подорожал 6,4%

– подорожал 6,4% Молоко – не изменилось в цене

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Как изменились цены другие категории

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2% (на табачные изделия – на 1,7%, алкогольные напитки – на 0,7%).

повысились на 1,2% (на табачные изделия – на 1,7%, алкогольные напитки – на 0,7%). Одежда и обувь подешевели на 2,0% (обувь – на 2,1%, одежда – на 1,9%).

подешевели на 2,0% (обувь – на 2,1%, одежда – на 1,9%). Рост цен на предметы домашнего обихода, бытовой техники на 5,0% произошел в основном из-за повышения цен на плиты на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обогреватели, кондиционеры воздуха – на 8,1%, стиральные машины – на 7,4%, пылесосы – на 7,3%.

на 5,0% произошел в основном из-за повышения цен на плиты на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обогреватели, кондиционеры воздуха – на 8,1%, стиральные машины – на 7,4%, пылесосы – на 7,3%. Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания автомобилей на 8,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,2%. В то же время на 3,9% подешевели топливо и смазки.

Как изменились цены / Инфографика Госстата

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