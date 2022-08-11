На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Напомним, что в июле Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 8,6% по сравнению с июнем. Таким образом, цены на продовольствие в мире падают пятый месяц подряд.

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Какие продукты подорожали больше всего

Больше всего в июле подорожали яйца – на 8,7%.

Цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло выросли в пределах коридора от 5,1 до 1,1%.

Как подорожали другие продукты

Хлеб – на 1,1%.

Мясо и мясопродукты – на 1,5%.

Рыба и продукты из рыбы – на 1,9%.

Молоко – на 0,4%.

Масло подсолнечное – на 0,7%.

Сахар – 0,8%.

Обратите внимание! Фрукты, говядина и овощи в июле подешевели на 5,4 – 1,9%.

Как изменились цены на другие категории

Цены на алкогольные и табачные изделия повысились на 1,3% (табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%).

повысились на 1,3% (табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%). Одежда и обувь подешевели на 3,5% (обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%).

подешевели на 3,5% (обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%). Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте. В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с удорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.

График изменения цены в течение года в Украине / Инфографика Госстата

Ситуация с инфляцией

Инфляция на потребительском рынке в июле этого года по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Базовая инфляция в июле этого года по сравнению с июнем составила 1,2%, с начала года – 12,7%.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%. В целом, инфляция демонстрирует рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательской способности денежной единицы. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

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