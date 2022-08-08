Продовольственные цены снизились

В июле 2022 года Индекс продовольственных цен ФАО составил 140,9 пункта, что на 8,6% меньше, чем в июне. Несмотря на то, что в июле цены продолжили снижаться, они все еще на 13,1% выше, чем были в июле годом ранее, отметили в ФАО ((Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Напомним, что продуктовая корзина украинцев подорожала на 14,16% , с начала войны

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Снижение цен на продовольственные товары с очень высоких уровней является положительным сигналом, особенно с точки зрения доступа к продовольствию; однако остается много неопределенностей, включая высокие цены на удобрения, которые могут повлиять на перспективы будущего производства и средства к существованию фермеров, пессимистические перспективы мировой экономики и колебания курсов валют – это создает серьезные проблемы для мировой продовольственной безопасности,

– отметил главный экономист ФАО Максим Тореро.

Справка. Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) – показатель ежемесячного изменения международных цен на корзину продовольственных товаров. Он состоит из среднего значения пяти индексов цен товарных групп, взвешенных на средние доли экспорта каждой из групп за 2014-2016 годы.

Как снизился индекс цен на разные категории

В июле индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 19,2% по сравнению с июнем. Это минимум за последние 10 месяцев. Цены на подсолнечное масло заметно снизились на фоне снижения мирового спроса на импорт, несмотря на сохраняющуюся логистическую неопределенность в Черноморском регионе.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился за месяц на 11,5%, оставшись на 16,6% выше показателя июля 2021 года. Падение международных цен коснулось всех видов зерновых. Мировые цены на пшеницу снизились на 14,5%.

Мировые цены на фуражное зерно в июле снизились на 11,2%, а цены на кукурузу - на 10,7%.

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Индекс цен ФАО на сахар снизился на 3,8% по отношению к июню. Драйвером стали опасения по поводу перспектив спроса, вызванных ожиданиями дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию снизился на 2,5% по сравнению с июнем на фоне слабой торговой активности, но все равно в среднем на 25,4% превысил показатель июля 2021 года. В июле Индекс цен ФАО на мясо также снизился на 0,5% процента по сравнению с июнем из-за снижения импортного спроса на говядину, баранину и свинину.

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