Продовольчі ціни знизились

У липні 2022 року Індекс продовольчих цін ФАО становив 140,9 пунктів, що на 8,6% менше, ніж у червні. Попри те, що у липні ціни продовжили знижуватись, вони все ще на 13,1% вищі, ніж були липні роком раніше, відмітили у ФАО ((Продовольча і сільськогосподарська організація ООН). Нагадаємо, що продуктовий кошик українців подорожчав на 14,16%, від початку війни.

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Зниження цін на продовольчі товари з дуже високих рівнів є позитивним сигналом, особливо з точки зору доступу до продовольства; проте залишається багато невизначеностей, включаючи високі ціни на добрива, які можуть вплинути на перспективи майбутнього виробництва та засоби до існування фермерів, песимістичні перспективи світової економіки та коливання курсів валют – все це створює серйозні проблеми для світової продовольчої безпеки,

– зазначив головний економіст ФАО Максимо Тореро.

Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) – показник щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів. Він складається із середнього значення п’яти індексів цін товарних груп, зважених на середні частки експорту кожної з груп за 2014 – 2016 роки.

Як знизився індекс цін на різні категорії

У липні Індекс цін ФАО на рослинну олію знизився на 19,2% проти червня. Це мінімум за останніх 10 місяців. Ціни на соняшникову олію помітно знизилися на тлі зниження світового попиту на імпорт, попри логістичну невизначеність, що зберігається в Чорноморському регіоні.

Індекс цін ФАО на зернові знизився за місяць на 11,5%, залишившись на 16,6% вищим за показник липня 2021 року. Падіння міжнародних цін торкнулося всіх видів зернових. Світові ціни на пшеницю знизилися на 14,5%.

У ФАО зауважили, що це частково відбулось завдяки "зерновій угоді", щодо розблокування українських портів.Світові ціни на фуражне зерно в липні знизилися на 11,2%, а ціни на кукурудзу – на 10,7%.

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Індекс цін ФАО на цукор знизився на 3,8% проти червня. Драйвером стали побоювання щодо перспектив попиту, спричинених очікуваннями подальшого уповільнення темпів зростання світової економіки.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію знизився на 2,5% проти червня на тлі слабкої торгової активності, але все одно в середньому на 25,4% перевищив показник липня 2021 року. У липні Індекс цін ФАО на м’ясо також знизився на 0,5% відсотка у порівнянні з червнем через зниження імпортного попиту на яловичину, баранину та свинину.

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