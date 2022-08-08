Як розповіли у Мінінфраструктури, судно 8 серпня прибуло до Туреччини.

Важливо Докази облетіли весь світ, – посол про судно із вкраденим українським зерном у Лівані

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що це перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи", який дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Кубраков подякував нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей.

Окремо вдячний екіпажу судна POLARNET за готовність одними з перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях для усіх інших суден,

– прокоментував Кубраков.

Приблизно за тиждень очікують на прибуття суден, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET. Мовиться про:

NAVI STAR,

ROJEN.

Зауважимо, що 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше судно з продовольством, інше – з порту Чорноморська. Як розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, проходження суден MV Sacura та Mv Arizona зерновим коридором погодив Спільний координаційний центр.

Спільний координаційний центр дозволив сьогодні вихід по морському гуманітарному коридору двох суден, які перевезуть понад 59 тисяч тонн продовольства,

– зауважив Братчук.

Зокрема:

Судно MV Sacura вийде з порту "Південний", воно відвезе 11 тисяч тонн сої до Італії.

Судно Mv Arizona доставить із Чорноморська до Туреччини 48,4 тонни кукурудзи.

У Мінінфраструктури України заявили, що MV Sacura – перше судно, яке вирушило з порту "Південний" з 24 лютого.

Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць

Наша держава планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він також додав, що прагне, щоб українські порти працювали як на вихід, так і на вхід.

Ціль України на майбутнє – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".