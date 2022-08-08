Как рассказали в Мининфраструктуры, судно 8 августа прибыло в Турцию.
Важно Доказательства облетели весь мир – посол о судне с украденным украинским зерном в Ливане
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что это первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы", позволяющий нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Кубраков поблагодарил наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей.