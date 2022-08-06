Украине благодаря мощной поддержке международного сообщества удалось отследить маршрут, по которому российские оккупанты вывозили краденое в Украине зерно. В Ливане удалось задержать судно с краденой мукой и ячменем, но судья неожиданно закрыла дело и отпустила корабль LAODICEA под сирийским флагом, на котором обнаружили награбленное.

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Посол Украины в Ливане о неожиданном закрытии дела

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что решение ливанского суда о закрытии дела было политическим. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. 24 канал.

Он сообщил, что завершение этой напряженной детективной истории, за которой наблюдал весь мир, было крайне нелогичным. Сначала Украине удалось сделать невозможное и добиться ареста с ворованным оккупантами в Украине зерном.

"Они не допускали нас на судно, но нам удалось прорваться и взять образцы ячменя. Также нам удалось найти мешок украинской муки, это важнейшее доказательство по делу, которое увидел весь мир", – сообщил дипломат.

Правда, после сбора доказательной базы та самая судья, которая арестовала судно, решила остановить процесс, отменить все решения и отпустить судно из порта Триполи. Как отметил посол, это решение было политическим, судья его приняла под давлением контролирующего местную таможню министра транспорта и нескольких политических партий Ливана.

Весь мир видел, что в Ливане пытались продать ворованную украинскую муку, я даже опубликовал в Ливане соответствующую статью. Она будет иметь резонанс, мы показали все доказательства и, что самое главное – у нас были спутниковые фото из 4 стран, у нас колоссальная дипломатическая поддержка от многих государств,

– сообщил Осташ.

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