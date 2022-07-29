Деталі візиту повідомила сама пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
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"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України", – написала Сіммонс у твітері.
Вона також наголосила, що росія має поважати угоду.
Угода про вивезення українського зерна: головне
Через повномасштабну війну в українських портах стали заблокованими тонни зерна, призначені для експорту. Через це світові загрожувала продовольча криза. Тому Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна Чорним морем. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія.
У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". Вже 27 липня у Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. Центр діє на території Університету національної оборони.
Додамо, що організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на їжу уникнути продовольчої кризи.
Куди мають піти гроші з продажу зерна
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що прибуток від зерна – це 10+ мільярдів доларів до нашого бюджету, а це певна кількість зброї, соціальних виплат та ремонтів інфраструктурних об'єктів. Наразі в Україні є такі потреби:
- Зброя – її повинно бути багато, адже не вся зброя є безкоштовною, багато чого ми мажмо купувати;
- Компенсації та соціальні виплати – люди через війну втратили житло, роботу та інше. Тому держава має забезпечити їх;
- Інфраструктура – потрібен ремонт доріг, аби постачати ту саму зброю на фронт.
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