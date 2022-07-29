Деталі візиту повідомила сама пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Важливо Як з України вивозитимуть зерно: у мережі опублікували маршрути морських караванів

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України", – написала Сіммонс у твітері.

Вона також наголосила, що росія має поважати угоду.

Угода про вивезення українського зерна: головне

Через повномасштабну війну в українських портах стали заблокованими тонни зерна, призначені для експорту. Через це світові загрожувала продовольча криза. Тому Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна Чорним морем. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія.

Зверніть увагу! Однак уже наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, однак потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". Вже 27 липня у Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. Центр діє на території Університету національної оборони.

Додамо, що організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на їжу уникнути продовольчої кризи.

Куди мають піти гроші з продажу зерна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що прибуток від зерна – це 10+ мільярдів доларів до нашого бюджету, а це певна кількість зброї, соціальних виплат та ремонтів інфраструктурних об'єктів. Наразі в Україні є такі потреби:

Зброя – її повинно бути багато, адже не вся зброя є безкоштовною, багато чого ми мажмо купувати;

Компенсації та соціальні виплати – люди через війну втратили житло, роботу та інше. Тому держава має забезпечити їх;

Інфраструктура – потрібен ремонт доріг, аби постачати ту саму зброю на фронт.

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