Детали визита сообщила сама госпожа посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Как из Украины будут вывозить зерно: в сети опубликовали маршруты морских караванов

"Мои коллеги-послы G7, вместе с Турцией, и я находимся в Одессе, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, которое позволяет вывозить продовольствие из Украины", – написала Симмонс в твиттере.

Она также подчеркнула, что россия должна уважать это соглашение.

Соглашение о вывозе украинского зерна: главное

Из-за полномасштабной войны в украинских портах оказались заблокированными тонны зерна. Они предназначались для экспорта. Миру грозил продовольственный кризис. Поэтому Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море. Соглашение с ООН и Турцией подписала россия.

Обратите внимание! Однако уже на следующий день рашисты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище, но не удалось. россия открещивалась от атаки, но позже представительница мида рф мария захарова признала, что за этим ударом стоит именно ее страна.

В МИД Украины назвали этот обстрел "плевком путина в лицо генсеку ООН и Эрдогану". Уже 27 июля в Стамбуле на территории Университета национальной обороны был открыт Совместный координационный центр.

Добавим, что организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на еду и избежать продовольственного кризиса.

Куда должны пойти деньги от продажи зерна

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что прибыль от зерна – это 10+ миллиардов долларов в наш бюджет. Это определенное количество оружия, социальных выплат и ремонтов инфраструктурных объектов. В Украине есть следующие потребности:

Оружие – его должно быть много, ведь не все оружие бесплатное, многое мы должны покупать;

Компенсации и социальные выплаты – люди из-за войны потеряли жилье, работу и прочее. Поэтому правительство обязано обеспечить их;

Инфраструктура – нужен ремонт дорог, чтобы поставлять то же оружие на фронт.

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