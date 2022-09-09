Ситуация с инфляцией в Украине
В августе уровень инфляции достиг 23% годовых по сравнению с 22,2% в июле. Регулятор также подчеркнул, что, несмотря на это, инфляционное давление все еще остается значительным, прежде всего из-за последствий войны, в том числе разрушения производств и нарушения логистики.
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Напомним, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. Уровень инфляции показывает рост общего уровня цен, что отражает понижение покупательной способности валютной единицы.
Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту,
– говорится в заявлении НБУ.
Дополнительный вклад в инфляционное развитие имело и июльское повышение официального курса гривны к доллару на 25%. В Нацбанке считают, что в дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми.
Что будет сдерживать инфляцию
- Фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что правительство зафиксировало тарифы до конца войны. В НБУ заверили, что, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию), их стоимость для населения будет оставаться неизменной, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограничено.
- Торможению инфляционных процессов будет способствовать и дальнейший рост доходности депозитов и ОВГЗ в национальной валюте. Повышение привлекательности гривневых сбережений позволит снизить спрос на иностранную валюту и товары долгосрочного использования, считают в НБУ.
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Что будет с ценами до конца года: прогноз экспертов
По мнению руководителя отдела аналитики Libertex Group Андрея Шевчишина, продолжат расти в цене горюче-смазочные материалы. Удорожание газа приведет, в частности, к росту расходов тепличных агропредприятий, которые в холодное время года используют отопительный газ. Следовательно, возрастут цены на тепличную агропродукцию.
Из-за обесценивания гривны подорожают импортные товары, в частности электроника. А вот что касается хлеба, то причин для беспокойства нет. "Зерна в этом году в Украине достаточно, есть проблемы с площадями для его хранения", – объясняет эксперт.
Что касается уровня роста цен в прошлом месяце, то доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что он будет несколько ниже, поскольку появились местные овощи и фрукты. "Вместе с тем он подчеркивает, что есть важная тенденция – ассортимент ухудшился, а цены выросли".
Тот факт, что в условиях длительной войны мы имеем достаточно умеренные темпы инфляции, нормальный уровень товарного предложения, отсутствие какого-либо нормирования распределения и продажи потребительских товаров, свидетельствует о высокой дееспособности украинской экономики, организованности предпринимательской активности. А возникающие дефициты динамично закрываются путем импорта, с незначительным уровнем подорожания,
– констатирует Жалило.