Как сообщил на онлайн-трансляции НБУ Сергей Николайчук, заместитель председателя монетарного комитета, передает 24 канала, что учетная ставка остается на уровне 25%, как это было и раньше.

Читайте также Эксклюзивная акция: где взять стартовый капитал

Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и контроля за инфляционными процессами. В то же время актуальны заходить с усиления монетарной трансмиссии и дальнейшего повышения привлекательности гривневых активов, которые в настоящее время прорабатывает Нацбанк,

– добавляет Сергей Николаевчук.

К слову, в августе инфляция достигла 23%. Общеценная динамика была более сдержанной, чем ожидалось. Несмотря на все, инфляционное давление остается значительным из-за последствий войны.

Учетная ставка – это инструмент Нацбанка, с помощью которого регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то НБУ увеличивает учетную ставку. Тогда же растут ставки по кредитам и депозитам. И наоборот, когда инфляция контролируется и на низком уровне, учетную ставку снижают, а вместе с ней дешевеют кредиты и депозиты.

Какими были прогнозы экспертов

По прогнозам Василия Невмержицкого, финансового аналитика, которыми он поделился с 24 каналом, учетная ставка вероятнее всего останется на том же уровне, что была.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Мой прогноз, что ставка останется вероятнее такой, как и была, то есть 25%. Нацбанк с помощью учетной ставки решает вопросы монетарной денежно-кредитной политики. И основной из главных задач является вопрос, связанный с инфляцией.

По словам аналитика, если бы произошло увеличение учетной ставки – это привело бы к увеличению стоимости денег для коммерческих банков. Соответственно, если ты увеличиваешь ставки по выдаче кредитов рефинансирования, то банки меньше берут таких средств, потому что потом эти деньги отдают кредитуемым у них клиентам.

Интересно Неожиданный прогноз правительства: каким будет курс доллара в 2023 году

Чем выше ставка по кредиту, тем больше стоимость закладывается в стоимость товаров и услуг, которые будут производить за счет кредита. Следовательно, продукция будет стоить не 100 гривен, а 105 или 110 гривен. Вследствие этого снижается спрос на эту продукцию и уменьшается инфляция, то есть не будет необходимости покупать потому, что стоимость растет. Соответственно, будет уменьшаться стоимость и будут пересматриваться технологические процессы в себестоимости этой продукции и количестве ее продаж,

– объясняет Василий Невмержицкий.

Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.